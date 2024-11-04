11月4日、佐賀競馬場で行われた11R・JBCクラシック（Jpn1・3歳上・ダ2000m）は、川田将雅騎乗の1番人気、ウィルソンテソーロ（牡5・美浦・小手川準）が快勝した。4馬身差の2着に4番人気のメイショウハリオ（牡7・栗東・岡田稲男）、3着に7番人気のキリンジ（牡4・兵庫・新子雅司）が入った。勝ちタイムは2:08.0（良）。2番人気で坂井瑠星騎乗、ウィリアムバローズ（牡6・栗東・上村洋行）は、6着敗退。【動画】川田将雅騎乗 ウ