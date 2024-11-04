［ロンドン４日ロイター］ - Ｓ＆Ｐグローバルがまとめた１０月のユーロ圏ＨＣＯＢ製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）改定値は４６．０だった。好不況の分かれ目である５０を２８カ月連続で下回ったものの、需要の落ち込みが和らぎ、前月の４５．０からは改善した。速報値の４５．９から小幅上方修正された。ハンブルク商業銀行（ＨＣＯＢ）のチーフエコノミスト、サイラス・デラルビア氏は「生産の落ち込みは前月より緩