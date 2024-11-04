河北省雄安新区スタートエリア初の220キロボルト級変電所「王陽変電所」が稼働した。雄安新区電力調整運営メンテナンスセンターのプロジェクトと連携して建設されたもので、発電容量は360メガワットアンペア（MVAr）に達する。新華網が伝えた。同変電所の稼働により、雄安新区の電力網構造の最適化が大幅に進み、スタートエリアに新たな電力源が提供され、スタートエリアの電力ニーズが保障され、スタートエリアと雄県エリアの電力