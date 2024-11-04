²Î¼ê¤ÎÃæÅçÈþ²Å(41)¡á¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¡á¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡ÖNANA¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÃæÅç¤Ï¡Ö¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤·¡¢2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²»³ÚÈÖÁÈ¡Öwith MUSIC 2»þ´ÖSP¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö#UNFAIR #GLAMOROUSSKY¡×¤È²Î¾§¤·¤¿¶Ê¤òÅÁ¤¨¤¿¡£Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´¿È¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ÈË¹»Ò¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê