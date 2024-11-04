◆第２４回ＪＢＣクラシック・Ｊｐｎ１（１１月４日、佐賀・ダート２０００メートル、良）初めて九州で行われた「ダート競馬の祭典」で、そのメインレースに１１頭（ＪＲＡ４頭、北海道１頭、愛知１頭、兵庫１頭、高知２頭、佐賀２頭）が出走し、１番人気でＪＲＡのウィルソンテソーロ（牡５歳、美浦・小手川準厩舎、父キタサンブラック）が４角先頭から後続を突き放して圧勝。Ｊｐｎ１初勝利を挙げた。地方競馬では川崎記念、東