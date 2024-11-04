10月12日、東京建物など3社が出資した「Tokyo Sports Wellness Village」は東京・有明で複合型スポーツレジャー施設「有明アーバンスポーツパーク」を開業した。 敷地面積は約3.1ヘクタールで、その中ではスケートボード、ボルダリング、3人制バスケットボールといったスポーツを、東京オリンピックで使用された設備で体験できる他、ランニングやロープア