パリパラリンピックで金メダルを獲得した池透暢選手と、銀メダルの鬼谷慶子選手の2人を祝おうと高知市で凱旋パレードが行われ、沿道は多くの人で賑わいました。凱旋パレードのスタート地点、東洋電化中央公園。セレモニーが始まる前から多くのファンで賑わいました。午後0時半ごろ、凱旋パレードの主役の2人が登場。パリパラリンピック車いすラグビーで金メダルを獲得した池透暢選手と、陸上