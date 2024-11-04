春のセンバツ甲子園に向け、重要な参考資料となる高校野球の秋の四国大会は11月3日に準決勝が行われました。高知県で行われた高校野球の秋の四国大会準決勝第2試合、徳島県代表（1位）の鳴門渦潮高校は高知県代表（1位）の明徳義塾高校と対戦しました。初回、鳴門渦潮は相手のエラーなどで1点を先制します。続く2回にも、ツーアウト2塁のチャンスに1番・西丸選手。センター前へのタイムリーで、リー