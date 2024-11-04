4日、江原（カンウォン）道横城（フェンソン）郡ベラ45カントリークラブにて「新韓Premierリュ・ヒョンジン財団慈善ゴルフ大会」が行われ、チャ・テヒョン、イン・ギョジン、ペク・チヨン、コ・ウォニ、オ・ユナ、リュ・ヒョンジン＆ペ・ジヒョン夫妻、キム・ミンギョン、イ・へジョン、キム・ソナらが参加した。・チャ・テヒョン、江南にある約8億円相当のビルを購入…狎鴎亭駅から徒歩10分の好立地・【PHOTO】CNBLUE ジョン・ヨ