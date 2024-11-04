タレントのユージ（37）が4日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にコメンテーターとして生出演し、ドジャース・大谷翔平投手（30）の英語力について語った。ユージは、曽祖父の故アントニオ・グスマン氏がドミニカ共和国の元大統領で、祖父は同国の元駐日大使。母親は米国で活動していた日本人の元モデルで、父親は米国籍の俳優マイケル・ゴードンと、英語もペラペラ。大谷が優勝報告会で大観衆の前で話