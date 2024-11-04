Mリーグ機構は、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」、11月4日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はTEAM雷電・本田朋広（連盟）。今シーズンは好調だが、今夜は人気の女流雀士3人に囲まれるハーレム卓。ただし、いざ戦いが始まれば厳しいマークを受けるはず。包囲網を突破し、試合後に白い歯を見せて笑えるか。【映像】“プリンス”本田VS女流3選手（生中継）本田はリーグ6位と踏ん張るチームにおいて、唯一3ケタ