自転車ＢＭＸフリースタイルの全日本選手権は４日、岡山市役所構内駐車場でパーク決勝が行われ、男子はパリ五輪代表の中村輪夢（ウイングアーク１ｓｔ）が９４．６２点をマークし、６大会連続７度目の優勝を遂げた。２位は小沢楓（岐阜第一高）、３位は高木聖雄（大垣共立銀行）。女子は、小沢楓の妹で１５歳の小沢美晴（岐阜・糸貫中）が８９．５０点で制した。