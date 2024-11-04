◆関西大学ラグビーＡリーグ第５節・京産大５６―１４近大（前半２８―７）（４日・たけびしスタジアム京都）リーグ３連覇中の京産大が、計８トライを奪って近大を寄せ付けず、開幕５連勝とした。７―７の前半１８分、ＮＯ８シオネ・ポルテレ（３年）＝目黒学院＝が勝ち越しトライを挙げると、チームはここから３連続トライ。２８―７と突き放し、前半を折り返した。後半も開始早々の２分、ポルテレが抜け出して、自身この日