〈嫉妬した≪年下イケメン≫が大接近♡ 夏の恋の大三角形、ついに勃発!?〉から続く 〈第8話前編です。第1話はこちら！〉【最初から読む】「甘い恋は星ふる夜に」第1話【癒され度120%ラブコメ】始動！！♡職場で「ゴミ担当」呼ばわりされるひよりの前に現れたのは、「不思議系」年下イケメン！？ダウナー癒し系の彼がひよりを助けるのには、理由があって――？読後はじんわり癒される、大人の初恋×再会スト