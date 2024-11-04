11月4日、門別競馬場で行われた11R・JBC2歳優駿（Jpn3・2歳・ダ1800m）は、小野楓馬騎乗の5番人気、ソルジャーフィルド（牡2・北海道・川島洋人）が快勝した。3馬身差の2着に4番人気のグランジョルノ（牡2・美浦・高柳瑞樹）、3着に1番人気のタガノマカシヤ（牡2・栗東・中村直也）が入った。勝ちタイムは1:54.5（良）。2番人気で岩田康誠騎乗、ローランドバローズ（牡2・栗東・上村洋行）は、8着敗退。【動画】地元北海道ソル