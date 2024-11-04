◆第５回ＪＢＣ２歳優駿・Ｊｐｎ３（１１月４日、門別・ダート１８００メートル、良）「ダート競馬の祭典」で行われる２歳交流重賞は、１０頭（ＪＲＡ５頭、北海道５頭）で争われ、小野楓馬騎手が騎乗した５番人気で北海道のソルジャーフィルド（牡２歳、北海道・川島洋人厩舎、父ルヴァンスレーヴ）が勝った。地方馬の勝利は第１回の２０２０年ラッキードリーム以来４年ぶり。５月のデビューから６戦３勝で迎えた７戦目で、交流