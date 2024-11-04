さいたま市のアイウェアメーカー・メガネフラワーが、アニメ『夏目友人帳』とのコラボレーション。ニャンコ先生モデル5種がメガネフラワー各店舗とオンラインショップで発売中だ。＞＞＞全5種類のニャンコ先生コラボメガネを見る（写真8点）『夏目友人帳』は、緑川ゆきの同名漫画を原作とするアニメ作品。高校生・夏目貴志と自称用心棒であるニャンコ先生による、妖怪たちとの戦いや交流を描く。アニメ第1作は2008年放送開始。非常