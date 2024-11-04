シャワーヘッドの「ミラブル」シリーズを展開するサイエンスは、宇宙で使える「宇宙シャワー」の開発に取り組むと発表した。国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）の日本実験棟「きぼう」の運用に携わる「有人宇宙システム」と共同開発し、２０３０年ごろに商業宇宙ステーションでのサービス提供を目指す。宇宙では水が貴重で、水が漏れた場合の電気系統への影響やカビの発生など、安全面での課題もある。現在の宇宙ステーションに