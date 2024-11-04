自民党の派閥のパーティー券をめぐり、世耕弘成衆議院議員と萩生田光一衆議院議員について、検察審査会は不起訴処分を「相当」と議決する一方、世耕議員の政治団体の会計責任者については、不起訴は「不当」と議決しました。世耕弘成議員と萩生田光一議員はそれぞれ、2022年までの5年間で安倍派側から受け取ったパーティー券収入のキックバックについて、自身の政治団体の収支報告書にウソの記載をしたなどとして刑事告発され、東