社会人野球の日本選手権第7日は4日、京セラドーム大阪で2回戦が行われ、トヨタ自動車（愛知）と西部ガス（福岡）が準々決勝に進出した。トヨタ自動車はNTT東日本（東京）に9―1で快勝した。西部ガスはTDK（秋田）を7―3で破った。第3試合は、ミキハウス（大阪）とJR東海（愛知）が対戦。