防府競輪の大阪・関西万博協賛Ｇ３「開設７５周年記念周防国府杯争奪戦」は４日、最終日を行った。決勝は松本貴治（３０＝愛媛）が中団からまくりを決めて３回目のＧ３優勝を飾った。地元記念７連覇を目指した清水裕友は５着に敗れた。なお、４日間の総売り上げは６３億７８００万円超で目標の５８億円をクリアした。仲間として戦うことも多い中国勢が３人いたため、決勝は別線で戦った。「別になった以上はガチンコで」。初