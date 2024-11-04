長田うどん香川・まんのう町 香川県の丸亀市やまんのう町などの5つの市と町の観光地で、休暇と仕事を楽しむ「ワーケーション」のモニターツアーが始まりました。 全国から集まった「ワーケーション」に興味がある8人が4日の昼過ぎ、JR琴平駅に集合しました。参加者はリモートで仕事に従事する人や、拠点を持たずに働いている人たちなどです。 （記者リポート）「参加