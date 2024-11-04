東京時間17:29現在 香港ハンセン指数 20567.52（+61.09+0.30%） 中国上海総合指数 3310.21（+38.19+1.17%） 台湾加権指数 22965.39（+185.31+0.81%） 韓国総合株価指数 2588.97（+46.61+1.83%） 豪ＡＳＸ２００指数 8164.59（+45.76+0.56%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 78448.94（-1275.18-1.60%） ４日のアジア株は総じて上昇。米大統領選に注目が集まるなか、週末の世論調査でト