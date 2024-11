BOYNEXTDOORが、10月31日午後6時よりApple MusicとiTunesにて「It's Beginning To Look A Lot Like Christmas」を独占配信した。「It's Beginning To Look A Lot Like Christmas」は、Apple Musicの「Carols Covered 2024」キャンペーンの一環として制作された。Apple Musicは毎年年末、現代において最高のアーティストたちがカバーしたキャロル名曲を一堂に集めて、没入感あふれるドルビーアトモスによる空間オーディオで届ける「