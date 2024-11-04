国民民主党の玉木雄一郎代表が3日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、「部分連合」についてコメントした。「部分連合」は衆院選後に話題になり始めたワード。「連合」という響きから、部分的に連立に参加するようなイメージがある。 【写真】演説する玉木氏、後ろの「ゴールデンカムイ」が気になりすぎるッ！ 玉木氏は「マスコミや評論家の方が使いたがる『部分連合』という言葉。私には、どうもよ