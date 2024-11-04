俳優の日比美思（26）が、11月30日に『日比美思1st写真集（タイトル未定）』（玄光社）を発売する。日比は、2009年にNHK教育『天才てれびくんMAX』で行われたMTK全国オーディションに合格し、ダンス＆ボーカルユニットのDream5のボーカルメンバーとして同年11月4日に「I don't obey〜僕らのプライド〜」でデビューした。そこから15年が経過。2014年に一世風靡した「ようかい体操第一」からも10年が経過し、グループの活動が終了