サッカーＪ２の栃木ＳＣは３日アウェーで横浜ＦＣと対戦し０対０で引き分けました。 この試合を含め今シーズン残り２試合。前節でＪ３降格が決まり最後まで勝利への執念をみせ来シーズンに向けてはずみをつけたい栃木。 対するはＪ１への自動昇格をかけたリーグ２位の横浜ＦＣ。試合開始４分、栃木のチャンス。相手陣内で獲得したフリーキックを石田が蹴りラファエルが頭で合わせますが、ゴ