学生３大駅伝第２戦の全日本大学駅伝（３日、名古屋市〜三重・伊勢市＝８区間１０６・８キロ）で３位だった青学大の原晋監督（５７）は４日、最終８区で首位でタスキを受けて２人に抜かれた塩出翔太（３年）に対し「駅伝の悔しさを駅伝で晴らすしかないぞ」とゲキを飛ばし、第１０１回箱根駅伝（来年１月２、３日、東京・大手町〜神奈川・箱根町芦ノ湖往復＝１０区間２１７・１キロ）で奮起を期待した。全日本大学駅伝は、今季