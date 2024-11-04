「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回プレミア１２」前の宮崎合宿を行っている侍ジャパンは、５日に広島と練習試合（ＳＯＫＫＥＮスタジアム）を行う。「プレミア１２」前の日本代表の初実戦となる。試合開始は１３時で、開場は１０時。練習試合の観戦には「優先入場整理券」の事前取得が必要。ＳＯＫＫＥＮスタジアムでの優先入場整理券の販売はなく、来場前にローソンチケットでの申し込みが必要となる。詳細は侍ジャパン