「グッド！いちおし」きょうのテーマは、「“日本三大朝市”千葉・勝浦朝市」です。県外からも多くの人々が訪れる名物朝市の魅力を調査しました！＃グッド！いちおし（「グッド！モーニング」2024年11月1日放送分より）