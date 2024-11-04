三原少子化相は報道各社のインタビューで、少子化対策の財源確保のため、２０２６年度に創設する「子ども・子育て支援金制度」について、国民の負担増は生じないと訴え、導入に理解を呼びかけた。三原氏は１０月２９日に行われたインタビューで、必要な財源は「歳出改革などで生じる保険料負担の軽減効果の範囲内とし、国民の負担増とならないようにする」と述べた。支援金制度は公的医療保険料を上乗せ徴収し、児童手当の拡