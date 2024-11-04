フラッグシップにまさかのレーサーレプリカが衝撃だった！ 1985年、サーキット最速を目指した新世代の油冷エンジンに超軽量なアルミ製ダブルクレードルのスーパースポーツ・GSX-R750が登場した。当時スズキがワークスマシンを投じていた、人気のルマン24時間やボルドール24時間耐久レースのシーンから、そのスズキのワークスマシンがそのまま市販車