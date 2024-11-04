バスケットボールの全国高校選手権（ウインターカップ）福岡県予選は4日、福岡市のアクシオン福岡で男女の決勝リーグ最終戦が行われ、全勝対決となった男子は福岡大大濠が84―57で福岡第一を破って3戦全勝で頂点に立った。ウインターカップで2連覇を狙う福岡第一は2勝1敗で2位。福岡県の出場枠は男女各2枠あり、両校とも12月23日開幕の本大会（東京体育館など）に出場する。福岡大大濠は日本代表のアジア・カップ予選直前合宿