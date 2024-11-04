ロッテ・寺地隆成捕手（１９）が４日、さいたま市のロッテ浦和球場で契約更改交渉に臨み、５０万円増の５５０万円でサインした。（金額は推定）今季はプロ１年目ながら、１軍に２試合出場した。初出場となった１０月３日・日本ハム戦では「１番・ＤＨ」でスタメン出場し、初打席初安打をマーク。同月４日・ソフトバンク戦では「７番・捕手」で先発マスクをかぶり、８回１失点と好リードを披露した。「今年の目標が１軍出場とい