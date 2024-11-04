ガザ地区などで支援にあたるUNRWA（国連パレスチナ難民救済事業機関）の活動を禁止する法案を可決したイスラエルがUNRWAとの協定解消を国連に通告しました。イスラエルの外務省は4日、1967年以来定めてきたUNRWAとの協定を解消すると国連に正式に通告したと明らかにしました。そのうえで「人道支援をする組織との協力は続けるが、我々に対するテロを助長する組織とは協力しない」と強調しています。イスラエルは去年10月の