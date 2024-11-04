◆第２４回ＪＢＣスプリント・Ｊｐｎ１（１１月４日、佐賀・ダート１４００メートル、良）初めて九州で開催された「ダート競馬の祭典」で、スピード自慢の１２頭（ＪＲＡ６頭、佐賀２頭、他地区５頭）で争われた一戦は、石橋脩騎手が騎乗した４番人気でＪＲＡのタガノビューティー（牡７歳、栗東・西園正都厩舎、父ヘニーヒューズ）が勝った。前走マイルチャンピオンシップ南部杯６着から巻き返し、重賞１９度目の挑戦で悲願の初