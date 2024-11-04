「零日攻撃ZERODAY」プロデューサーの鄭心媚さん＝10月、東京都港区中国が台湾を併合するために武力行使する「台湾有事」を題材にしたドラマ「零日攻撃ZERODAY」の制作が台湾で進んでいる。高橋一生さんら日本の俳優も出演。政治的なテーマで論争も起きる中、東京国際映画祭に併設された見本市「TIFFCOM」に制作陣らが出席し、「エンターテインメントの形で警戒を呼びかけ、戦争を防ぎたいという思いで制作した」と訴え