車両配置イメージ、ヘッドマークは今回の撮影会で装着するものとは異なります（写真：JR東日本八王子支社）JR東日本八王子支社と富士山麓電気鉄道が両社の車両で撮影会を開催します。開催日は2024年12月8日(日)、場所は富士急行線の河口湖駅留置線。今年7月にJR東日本中央本線と富士山麓電気鉄道富士急行線が直通運転を開始して90周年、富士回遊号が運行開始から5周年を迎えたことを記念したもの。大月エリアを中心に観光流動の創