キム・セジョンが、「社内お見合い」のパク・ソンホ監督との再会に信頼を表した。彼女は本日（4日）午後2時、ソウル麻浦（マポ）区上岩洞（サンアムドン）スタンフォードホテルグランドボールルームで行われた、ENA新月火ドラマ「酔いしれるロマンス」（脚本：イ・ジョンシン、演出：パク・ソンホ）の制作発表会に出席した。同作は、感情を隠すことが当たり前の“情熱溢れる”酒類会社の営業王チェ・ヨンジュ（キム・セジョン）と