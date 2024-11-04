◇Jpn1・JBCスプリント（2024年11月4日佐賀ダート1400メートル）ダート競馬の祭典「JBC競走」が4日に行われ、Jpn1のスプリントは4番人気タガノビューティー（牡7＝西園正）が制した。タガノビューティーは父ヘニーヒューズ、母スペシャルディナー（母の父スペシャルウィーク）の血統で通算38戦8勝。武豊が騎乗したチカッパ（牡3＝中竹）との大接戦を制した。騎乗した石橋は「思い切って乗ろうと思っていた。思い残すこと