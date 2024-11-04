ウクライナの警報アプリの通知を表示した画面。短時間に連続で警報が鳴ったことが分かる＝2日（共同）【キーウ共同】ウクライナに対するロシアの無人機（ドローン）攻撃が激しくなっている。ゼレンスキー大統領は10月の襲来が計2千機に上ったと発表。地元メディアは月間で過去最多を更新したと伝えた。首都キーウ（キエフ）でも夜間の攻撃は日常で死者も出ている。度重なる警報が市民の不安感を増幅させる。警報はスマートフォ