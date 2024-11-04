3連休最終日の4日、高速道路では35kmの渋滞が起きています。午後4時20分現在の東名高速・厚木付近の様子は、上りで渋滞が起き、車間が詰まっているのが分かります。午後3時半の渋滞は、いずれも上りで、関越道で高坂サービスエリアを先頭に35km、東北道で羽生パーキングエリアを先頭に26km、東京湾アクアラインで18kmなどとなっています。渋滞のピークは、午後4時から午後6時頃と予測されています。