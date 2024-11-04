もし仮設が正しければ、イングランドで魔女として処刑された最後の女性は１６８２年に処刑された「ビディフォードの３人」とみられる/University of Southampton/PA（ＣＮＮ）１７世紀から１８世紀の欧州では、俗に言う「魔女」が最大６万人処刑されたと考えられている。魔女裁判にかけられた人数は、これを数万人上回るとされる。しかし、新たな研究が示唆するところによると、あるイングランドの女性は魔法を使ったとして有罪に