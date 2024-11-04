神奈川県警本部（資料写真）勤務する駐在所管内の住民の口座から現金７００万円をだまし取ったとして、神奈川県警は４日、詐欺と有印私文書偽造・同行使の疑いで、横須賀署地域課の巡査長の男（３６）＝横須賀市＝を逮捕した。県警によると、勤務中に制服を着用したまま郵便局を訪れ、偽造書類と一緒に警察手帳も提示して現金を引き出したという。逮捕容疑は、男は、５月２４日午後、自身で偽造した７０代男性＝同＝名義の委任