テレビ朝日系刑事ドラマ「相棒」の杉下右京（水谷豊）の３代目相棒（２０１２〜１５年）などで活躍した俳優・成宮寛貴が４日、大阪市住之江区の住之江ボートレース場で、トークショーのゲストとして出演した。４２歳になった成宮は以前と変わらない若々しい笑顔で、中央ホールに集まった多くの女性ファンの「キャー！」という声援を浴びて「すごい人、うれしい！」。続けて「僕、少しお休みしてたんですけど、８年ぶりに俳優の