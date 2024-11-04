中国の都市部で静かな流行、「秋を拾う」野外活動内モンゴル自治区フフホト市玉泉区の石東路小学校で木の葉を使った絵画作品を見せる児童たち。（10月30日撮影、フフホト＝新華社配信）【新華社北京11月4日】中国のインターネット上では秋が深まるにつれて、「秋を拾う」という言葉が静かに流行し、都市部の新たな野外活動として広まりつつある。「秋拾い」は本来、農家が毎年秋の収穫後に畑に残ったゴマや穀物の実を無駄にし