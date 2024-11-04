上海市虹橋駅、輸入博向け輸送サービスを実施3日、上海市虹橋駅に設置された輸入博向けの専用サービスエリア。（上海＝新華社記者/王翔）【新華社上海11月4日】第7回中国国際輸入博覧会（輸入博）の開幕を控え、中国上海市の虹橋駅では構内に輸入博専用のサービスエリアを設置した。窓口ではチケットの手配や手荷物配送サービスなど提供し、旅客の利便性を高めている。虹橋駅と会場の国家エキシビション・コンベンションセンター