自民党の派閥の政治資金を巡る事件で、世耕弘成衆議院議員の政治団体の会計責任者について、検察審査会は不起訴処分とした東京地検の判断を「不当」だと議決しました。【映像】世耕氏側の会計責任者に「不起訴不当」自民党の派閥の政治資金を巡っては、世耕氏や当時の会計責任者らが、派閥からのキックバックについて収支報告書にうその記入をしたとして刑事告発され、その後、不起訴処分となっていました。告発した大学教授