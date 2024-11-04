この漫画は、主人公キナコさんが彼からのDVに苦しみながらも交際を続け、最終的には周囲の助けによって被害から逃れるまでのお話です。「病院で治療をしたい」と言ってくれたモラ介。そこでキナコさんは、怒鳴りながら物に当たっている時の音声を本人に聞かせたのですが…。尾持トモ(@o0omotitomo0o)さんによる『物に当たる彼氏だけど別れたくない』第26話をごらんください。 ©o0omotitomo0o ©o0omotitom