今年最後の3連休最終日のきょう、各地の高速道路の上りは渋滞のピークを迎えています。午後4時半時点でいずれも上りで、中央道の小仏トンネル付近を先頭に22キロの渋滞となっています。関越道の川越インターチェンジ付近を先頭に41キロ、東北道の羽生パーキングエリア付近を先頭に26キロの渋滞となっています。また、この後も東名高速の綾瀬スマートインターチェンジ付近を先頭に最大で20キロの渋滞が予測されていて、渋滞情報には